Мураховский назвал преимущество вертолета Ка-52М перед американским Apache

Модернизированный российский вертолет Ка-52М работает по соосной системе, которая является более простой, надежной и маневренной. Именно в этом заключается основное отличие отечественной боевой машины от американской.

Об этом в эфире радио Sputnik рассказал военный эксперт, член Экспертного совета коллегии военно-промышленной комиссии Виктор Мураховский, комментируя заявление генерального директора холдинга «Вертолеты России» Андрея Богинского о том, что разработку нового боевого вертолета Ка-52М планируется завершить в 2022 году.

«Сейчас в рамках заключенного с Минобороны контракта мы ведем новую ОКР по созданию модернизированной машины Ка-52М, получение литеры по контракту запланировано на 2022 год», – приводит слова гендиректора холдинга РИА Новости.

Ранее о планах российского оборонного ведомства по созданию новой модернизированной версии ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор» — Ка-52М, в которой учтут боевой опыт, полученный российскими пилотами в Сирии, журналистам рассказал замглавы Минобороны России Алексей Криворучко. По его словам, в планах министерства получить 114 модернизированных вертолетов.

По словам главного редактора журнала «Арсенал Отечества», полковника в отставке Виктора Мураховского, вертолет Ка-52 является единственной в мире боевой машиной, работающей на соосной основе, то есть без руля и хвостовой балки.

Также он добавил, что уже есть информация о ведущихся в России работах по созданию новейшей корабельной модификации вертолета — Ка-52К «Катран»

«Что касается модернизации варианта Ка-52М, то там она главным образом коснулась бортового радиоэлектронного вооружения – там новый радиолокационный комплекс с активной фазированной антенной решеткой, новая оптико-электронная система прицеливания и наблюдения и новая система управления огнем, которая позволяет применять современные виды авиационных средств поражения», — рассказал слушателям Виктор Мураховский.

Напомним, 10 августа текущего года на базе Арсеньевской авиакомпании «Прогресс» прошел первый полет модернизированной боевой машины Ка-52М.