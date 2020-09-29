СК предложил продлить арест вдовы Картрайта до 30 октября

Следователь ходатайствовал о сохранении содержания под стражей вдовы рэпера Картрайта Марины Кохал, пишет РЕН ТВ.

Очередное заседание по делу об убийстве рэпера Энди Картрайта (Андрея Юшко) состоялось в Смольнинском районном суде Санкт-Петербурга, на котором сторона обвинения запросила продление ареста задержанной Марины Кохал, сообщает РЕН ТВ.

"Кохал, находясь на свободе, может оказывать давление на свидетелей с целью изменения их показаний", — подчеркнул следователь.

По информации Следственного комитета РФ, "обстоятельства (дела. — Прим. ред.) не изменились, Кохал обвиняется в убийстве". Сторона защиты супруги убитого рэпера считает продление ареста необоснованным, поскольку подсудимая не сможет скрыться или оказать на свидетелей давления, а факт ее личного обращения в полицию о смерти супруга должен быть поощрен судом, уточнил источник.

Расчлененное тело рэпера Картрайта было обнаружено 29 июля в квартире дома в центре Санкт-Петербурга в виде хранящихся в холодильнике останков.