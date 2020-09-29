16:20 29 Сентября 2020Общество
Басманный суд Москвы вынес решение об аресте Андрея Левченко
Басманный суд Москвы арестовал депутата Законодательного собрания Иркутской области Андрея Левченко до 20 ноября 2020 года, передает РИА Новости.
Сына экс-губернатора Иркутской области обвиняют в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, ему может грозить до 10 лет тюрьмы.
По данным следствия, Левченко-младший и директор ООО "Звезда" Олег Хамуляк похитили более 185 млн рублей у Иркутской области. Депутат заявил, что правоохранителей ввели в заблуждение строительные организации и местные политики. В суде Левченко пообещал, что будет сотрудничать со следствием.