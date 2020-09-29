Басманный суд Москвы вынес решение об аресте Андрея Левченко

Басманный суд Москвы арестовал депутата Законодательного собрания Иркутской области Андрея Левченко до 20 ноября 2020 года, передает РИА Новости.

Сына экс-губернатора Иркутской области обвиняют в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, ему может грозить до 10 лет тюрьмы.

По данным следствия, Левченко-младший и директор ООО "Звезда" Олег Хамуляк похитили более 185 млн рублей у Иркутской области. Депутат заявил, что правоохранителей ввели в заблуждение строительные организации и местные политики. В суде Левченко пообещал, что будет сотрудничать со следствием.