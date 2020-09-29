Власти НКР назвали зарплату турецких наемников в Карабахе

Советник президента Нагорно-Карабахской Республики по внешней политике, доктор исторических наук Давид Бабаян подтвердил, что в регионе продолжается вооруженный конфликт между Ереваном и Баку. При этом Турция активно поддерживает Азербайджан, поставляя боевиков.

«Это впервые, когда Турция явно и без каких-либо опасений поддерживает Азербайджан, выступает на их стороне. Турецкие военные, очень много боевиков из разных террористических организаций прибыли в регион», — сказал Бабаян.

Участие Турции отметил и премьер-министр Армении Никол Пашинян. По его словам, Анкара активно поощряет, а также военно-политически поддерживает Баку, чем расширяет географию боевых действий на территорию Армении. Однако Ереван и НКР дадут адекватный ответ на попытки Азербайджана подорвать региональную безопасность и мир.

Azerbaijan, with active encouragement, political and military support of #Turkey, is expanding geography of hostilities to territory of Armenia. #Armenia and #Artsakh will give adequate military-political response to Azerbaijan’s attempts to undermine regional #security & #peace — Nikol Pashinyan (@NikolPashinyan) September 29, 2020

Советник президента НКР по внешней политике добавил, что Турция оплачивает наемникам как перемещение в регион, так и участие в конфликте.

«Платят им порядка 4–5 тысяч долларов в месяц. Таких бандитов несколько тысяч. Турция привела этих людей сюда. И вот сейчас идет борьба», — сказал Бабаян.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что решить карабахский конфликт можно только после того, как Армения уйдет с азербайджанских земель. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал Анкаре воздержаться от подобных заявлений.

«Мы готовы поддержать Азербайджан как за столом переговоров, так и на поле боя», — сказал глава МИД Турции.

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган также отметил, что Анкара всегда поддерживала Азербайджан.

Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğunu güçlü bir şekilde teyit eden bu ortak bildiride imzası olan siyasi partilerimize şahsım ve Milletimiz adına teşekkür ediyor, Gazi Meclisimizi bu asil ve güçlü duruşundan dolayı gönülden tebrik ediyorum. https://t.co/HpQ6ngheQp — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 28, 2020

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. В Азербайджане и Армении ввели военное положение, объявили мобилизацию. Баку и Ереван сообщили об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

В Азербайджане заявили о взятии под контроль нескольких карабахских сел и стратегических высот, а в Армении — об обстрелах территорий и за пределами Нагорного Карабаха.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992–1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.