Власти НКР назвали зарплату турецких наемников в Карабахе

Советник президента Нагорно-Карабахской Республики по внешней политике, доктор исторических наук Давид Бабаян подтвердил, что в регионе продолжается вооруженный конфликт между Ереваном и Баку. При этом Турция активно поддерживает Азербайджан, поставляя боевиков.

Участие Турции отметил и премьер-министр Армении Никол Пашинян. По его словам, Анкара активно поощряет, а также военно-политически поддерживает Баку, чем расширяет географию боевых действий на территорию Армении. Однако Ереван и НКР дадут адекватный ответ на попытки Азербайджана подорвать региональную безопасность и мир.

Azerbaijan, with active encouragement, political and military support of #Turkey, is expanding geography of hostilities to territory of Armenia. #Armenia and #Artsakh will give adequate military-political response to Azerbaijan’s attempts to undermine regional #security & #peace