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17:12   29 Сентября 2020
Ближнее зарубежье

Власти НКР назвали зарплату турецких наемников в Карабахе

Власти НКР назвали зарплату турецких наемников в Карабахе

Советник президента Нагорно-Карабахской Республики по внешней политике, доктор исторических наук Давид Бабаян подтвердил, что в регионе продолжается вооруженный конфликт между Ереваном и Баку. При этом Турция активно поддерживает Азербайджан, поставляя боевиков.

«Это впервые, когда Турция явно и без каких-либо опасений поддерживает Азербайджан, выступает на их стороне. Турецкие военные, очень много боевиков из разных террористических организаций прибыли в регион», — сказал Бабаян.

Участие Турции отметил и премьер-министр Армении Никол Пашинян. По его словам, Анкара активно поощряет, а также военно-политически поддерживает Баку, чем расширяет географию боевых действий на территорию Армении. Однако Ереван и НКР дадут адекватный ответ на попытки Азербайджана подорвать региональную безопасность и мир.

 

Советник президента НКР по внешней политике добавил, что Турция оплачивает наемникам как перемещение в регион, так и участие в конфликте.

«Платят им порядка 4–5 тысяч долларов в месяц. Таких бандитов несколько тысяч. Турция привела этих людей сюда. И вот сейчас идет борьба», — сказал Бабаян.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что решить карабахский конфликт можно только после того, как Армения уйдет с азербайджанских земель. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал Анкаре воздержаться от подобных заявлений.

«Мы готовы поддержать Азербайджан как за столом переговоров, так и на поле боя», — сказал глава МИД Турции.

Турецкий лидер Реджеп Эрдоган также отметил, что Анкара всегда поддерживала Азербайджан.

 

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября. В Азербайджане и Армении ввели военное положение, объявили мобилизацию. Баку и Ереван сообщили об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения.

В Азербайджане заявили о взятии под контроль нескольких карабахских сел и стратегических высот, а в Армении — об обстрелах территорий и за пределами Нагорного Карабаха.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992–1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

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Автор: Андрей Рыдаль
#турция #азербайджан #армения #нагорный карабах

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