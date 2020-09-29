Вассерман объяснил ультиматум Зеленского Польше интересами националистов

Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул ультиматум польскому коллеге Анджею Дуде, потребовав восстановить к их ближайшей встрече «оскверненное захоронение» боевиков Украинской повстанческой армии (УПА — экстремистская организация, запрещенная в РФ) на горе Монастырь возле села Верхарта. Об этом сообщает издание Pravda со ссылкой на офис украинского лидера.

Зеленский выдвинул "сумасшедший" ультиматум польскому президенту Владимир Зеленский поставил президенту Польши ультиматум: восстановить захоронение "воинов УПА".https://t.co/G4qGVZJ1Kq pic.twitter.com/sWODlyyyi5 — Pravda.ru (@PravdaRu) September 29, 2020

При этом ряд экспертов предостерег Зеленского от такого шага, призвав не идти на поводу у националистов. А, например, украинский политический обозреватель Анатолий Шарий и вовсе возмутился ситуацией, заявив, что люди, о захоронении которых идет речь, участвовали в геноциде польского народа.

«В общей сложности "герои" убили более 70 мирных граждан, из них 33 — женщины. Их тела были обезображены до неузнаваемости. Фамилии всех погибших известны», — заявил он.

Публицист и политический консультант Анатолий Вассерман в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» подчеркнул, что боевики, чье захоронение требует восстановить Зеленский, в годы Второй мировой войны убивали не только поляков. По его словам, члены УПА уничтожали и евреев, и проживающих на территории Украины русских, поскольку истинными украинцами в их понимании были те, кто отказался от всего русского.

«Эти люди поставили себе вполне публичным образом цель создать Украину. Причем Украиной, по их понятиям, могло считаться только место, где не было ни "жидов", ни "москалей", ни "ляхов"», — объясняет Вассерман.

По мнению собеседника агентства, захоронение таких людей наносит оскорбление всему человечеству. Вассерман напомнил о репрессиях против поляков в марте 1943 года. Впоследствии трагедия получила название «Волынская резня». В ходе нее было убито более 80 тысяч человек.

«Они [члены УПА — прим. ред.] уничтожали поляков. Причем убивали по большей части совершенно зверскими способами, дабы повязать кровью всех соучастников этого преступления. Чтобы всех, кто участвовал в “Волынской резне”, ни один нормальный человек уже не мог считать людьми. И я удивлен не тому, что это захоронение осквернено, а тому, что оно вообще появилось», — сказал политический консультант.

Вероятнее всего, Анжей Дуда проигнорирует ультиматум украинского коллеги, допустил Вассерман. Ведь идея разделить украинцев и русских изначально родилась в Польше.

«Поляки, очень не любя украинцев, склонны прощать им преступления, совершенные где угодно, кроме самой Польши. Лишь бы профессиональные украинцы — те, кто надеется извлечь выгоду из отделения Украины от остальной России— продолжали свою разрушительную работу», — полагает собеседник ПС.

Зеленский настаивать на восстановлении захоронений не будет, считает Вассерман. Для него самое главное — время от времени делать публичные заявления в пользу тех, кто на его стороне. В данном случае продемонстрировать поддержку националистов.

«Зеленский остается во главе формально независимого государства именно благодаря профессиональным украинцам. Он и сам такой. Его сейчас принимают всерьез только потому, что Украина временно отделена от остальной России. Он должен регулярно делать публичные жесты в пользу тех, кто его поддерживает с тем, чтобы они продолжали поддерживать его».

В конце января 2020 года Владимир Зеленский посетил польский город Освенцим. Официальный визит состоялся в связи с Международным днем памяти жертв Холокоста. Во время него Зеленский также обратился с просьбой к польскому коллеге о восстановлении памятника на могиле солдат УПА. Ранее на могилах были уничтожены таблички. В ответ на неоднократное разрушение памятников власти Украины ввели запрет на проведение эксгумационных работ в селе Костюхновка Волынской области, которые были необходимы польскому Институту национальной памяти.

В Польше осквернение могилы воинов УПА назвали провокацией https://t.co/5e7ml5iJVk pic.twitter.com/OohJyuMpef — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) January 22, 2020

11 сентября между лидерами двух государств состоялся телефонный разговор. В ходе него Зеленский снова затронул вопрос исторической памяти, а именно — внесения в реестр воинских захоронений и восстановления могилы на горе Монастырь. При этом президент Польши выразил надежду, что до следующей встречи глав государств этот вопрос будет снят с повестки дня.

Ну вот и очередной маркер. Зеленский с уже знакомым всем ветераном и ветеранкой УПА. Найдите отличия от Порошенко. pic.twitter.com/LC4uBVpzfM — Голос Мордора (@spacelordrock) May 8, 2019

Сумасшедшей просьбу Зеленского назвал журналист Евгений Попов. В эфире телеканала «Россия-1» он заявил, что, судя по последним выступлениям политика, он сам не всегда понимает, о чем говорит. Так, он напомнил, что вопрос о восстановлении захоронений Зеленский поднимает не в первый раз.