«Альтернатива для Германии» смывает фашистский окрас

Правая немецкая партия «Альтернатива для Германии» (Alternative für Deutschland, AfD) решила уволить одного из соратников Кристиана Люта. Газета The Guardian сообщает, что политика попросили покинуть Бундестаг после того, как он в одном из интервью допустил расстрел и отравление газом мигрантов, прибывающих в ФРГ.

«Кристиан Лют сказал блогеру, что чем хуже в Германии, тем лучше для его партии. А мигранты, прибывающие в страну, "все еще могут быть расстреляны или отравлены газом позже". Встреча была тайно снята телекомпанией ProSieben для документального фильма о крайне правых в Германии. Лицо спикера не было показано на кадрах, но еженедельник Die Zeit сообщил, что это был Лют», — пишет британское издание.

Впрочем, член AfD ранее уже высказывал радикальную позицию: в апреле 2020 года после внутрипартийного расследования партия лишила его статуса пресс-атташе. Тогда Лют в открытую назвал себя фашистом и рассказал про Вольфганга Люта – своего деда, который во время Второй мировой войны был командиром подводной лодки и лично получал Железный крест из рук Адольфа Гитлера.

С того момента Лют потерял статус пресс-атташе, но остался членом парламентской партии, которая занимает 91 место в Бундестаге из 709. Заместитель руководителя Центра германских исследований Института Европы РАН Екатерина Тимошенкова объяснила «Политике Сегодня», что «Альтернатива для Германии» хочет избавиться от «ореола фашизма», который люди привыкли видеть рядом с ней.

Отстранение от должности Кристиана Люта – это сигнал всем ультраправым политикам, которые хотят примкнуть к AfD ради продвижения своих идей.

«Если "Альтернатива для Германии" хочет остаться в парламенте надолго, как самая крупная оппозиционная партия, то ей нужно избавляться от своего коричневого окраса. Кристиана Люта сначала предупредили, когда лишили статуса пресс-атташе, а теперь исключают. Это сигнал для таких же ультраправых внутри партии и вне ее, что партия не хочет быть ультраправой и фашистской. Партия хочет оставаться в Бундестаге и получать доверие избирателей, а в будущем, возможно, кооперироваться с другими политическими объединениями», — рассказала Тимошенкова.

Этот «коричневый окрас» преследует партию с момента ее основания в 2013 году. С тех пор более умеренное течение внутри AfD пытается подавить более радикальное. При этом среди остальных партий Бундестага нет такого числа скрытых последователей идей Гитлера, как в «Альтернативе для Германии», заверила эксперт:

«К примеру, если взять партии правящего блока [Христианско-социальный союз и Христианско-демократический союз Германии — прим. ред.], там таких ультраправых личностей нет. Там есть политики, которые, к примеру, могут высказывать жесткую и аргументированную позицию по мигрантам, в плане того, что Германия не может всех принять и так далее. Но эти люди не такие радикальные, как Лют».

Проблема AfD заключается в том, что сторонники ультраправых идей видят ее, как лакмусовую бумажку, подчеркнула Тимошенкова. Поэтому партии нужно сделать выбор: оставаться в Бундестаге и набирать 10% голосов на федеральном уровне или скатиться до ультраправой направленности и потерять общественную поддержку и кресла в Бундестаге.

Ранее в Германии отстранили от службы 29 правоохранителей за приверженность ультраправым идеям. В мессенджере WhatsApp блюстители порядка обменивались фотографиями Адольфа Гитлера и обсуждали казнь афроамериканцев.

Также в июле 2020 года министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр сообщил о расформировании целой роты отряда специального назначения бундесвера (Kommando Spezialkräfte, KSK – нем.). Большинство спецназовцев следовало «правоэкстремистским настроениям», некоторые из них хранили дома оружие, боеприпасы и «антиконституционные материалы».

По словам Тимошенковой, сравнивать увольнение правоохранителей и политика из AfD не стоит. Партия имеет право не освобождать от должности соратника, даже если тот высказывал радикальные идеи. Именно поэтому Лют продолжал политическую деятельность еще несколько месяцев после того, как назвал себя фашистом.

«Я бы не сравнивала эти события. Полицейские и военнослужащие – это прерогатива государства. Если вскрывается подобное, то правительство должно принимать меры. Но по члену партии решение принимает сама партия. Это ее внутреннее дело», — подытожила специалист.

Ранее «Альтернативой для Германии» заинтересовалась Федеральная разведывательная служба Германии (Bundesnachrichtendienst, BND). За некоторыми членами партии началась слежка несмотря на то, что AfD не имеет четко обозначенных списков участников. По сообщениям немецкой разведки, в число сторонников входят примерно семь тысяч человек.