Нарышкин заявил, что ЦРУ и Пентагон готовят белорусских экстремистов

США смещают фокус в сторону повышения активности силового крыла оппозиции Белоруссии. Об этом заявил глава российской внешней разведки Сергей Нарышкин, пишет РИА Новости.

Сергей Нарышкин пришел к выводу, что белорусских экстремистов готовят инструкторы из ЦРУ и Пентагона. Подготовка проходит в Польше, Грузии, на Украине и в странах Балтии, подчеркнул глава Службы внешней разведки. По словам Нарышкина, США хотят столкновения католиков и православных в Республике Беларусь.