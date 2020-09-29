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16:04   29 Сентября 2020
Политика

Нарышкин заявил, что ЦРУ и Пентагон готовят белорусских экстремистов

Нарышкин заявил, что ЦРУ и Пентагон готовят белорусских экстремистов

США смещают фокус в сторону повышения активности силового крыла оппозиции Белоруссии. Об этом заявил глава российской внешней разведки Сергей Нарышкин, пишет РИА Новости.

Сергей Нарышкин пришел к выводу, что белорусских экстремистов готовят инструкторы из ЦРУ и Пентагона. Подготовка проходит в Польше, Грузии, на Украине и в странах Балтии, подчеркнул глава Службы внешней разведки. По словам Нарышкина, США хотят столкновения католиков и православных в Республике Беларусь.

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Автор: Кристина Мокроусова
#сша #белоруссия #Нырышкин

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