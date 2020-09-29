Путин напомнил россиянам о необходимости соблюдения ограничительных мер

Президент России Владимир Путин напомнил россиянам, что ограничения, введенные в стране из-за пандемии коронавируса, необходимо соблюдать, даже если они надоели, передает РИА Новости.

Необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, напомнил президент России. Некоторым группам населения рекомендуется соблюдать режим самоизоляции, чтобы обезопасить себя. Путин отметил, что понимает граждан, которые устали от ограничений, однако призвал их придерживаться необходимых мер безопасности, потому что коронавирус "опасный и тихий противник".