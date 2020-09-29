"Новую газету" и ее главреда Муратова оштрафовали по делу о фейках

Мировой суд в Москве оштрафовал издание "Новая газета" и его главного редактора Дмитрия Муратова по делу о распространении недостоверной информации, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Дворец правосудия признал фейковой статью издания под названием "Смерть от коронавируса — меньшее зло", которую опубликовали 12 апреля текущего года. Она доступна на сайте "Новой газеты", однако ранее из публикации удалили фрагмент, который, по мнению Генеральной прокуратуры РФ, мог вызвать панику среди населения, передает ФАН.

Муратова признали виновным в нарушении ст. 13.15 ч. 9 КоАП "Злоупотребление свободой массовой информации" и оштрафовали на 60 тысяч рублей. Также наказанию подверглось издание, которое получило штраф в размере 200 тысяч рублей.

Ранее редакция и ее руководитель уже были фигурантами аналогичного судебного процесса за статью о моряках, у которых якобы выявили коронавирусную инфекцию. Позднее ее удалили по требованию Роскомнадзора.