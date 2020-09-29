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15:51   29 Сентября 2020
Общество

Глава Подмосковья рассказал, закроют ли школы из-за коронавируса

Глава Подмосковья рассказал, закроют ли школы из-за коронавируса

Школы Московской области на этой неделе не будут закрывать из-за пандемии коронавируса. Глава Подмосковья Андрей Воробьев поручил проследить за развитием ситуации, передает телеканал "360".

Главный санитарный врач региона Ольга Михайлова сообщила, что ситуация с коронавирусом в регионе не критическая. За предыдущую неделю зафиксирован незначительный рост сезонной заболеваемости ОРВИ и коронавируса, передает слова Михайловой телеканал "360".

По школам ситуация не критическая, поэтому закрывать их нет необходимости, добавила врач. Губернатор области попросил проследить за обстановкой до конца недели и проинформировать жителей в случае каких-либо изменений.

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Автор: Руслан Неглинный
#москва #школа #коронавирус

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