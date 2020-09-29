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15:48   29 Сентября 2020
Общество

Россияне раскритиковали Зеленского за ультиматум главе Польши

Россияне раскритиковали Зеленского за ультиматум главе Польши

Пользователи Сети раскритиковали президента Украины Владимира Зеленского за его ультиматум главе Польши Анджею Дуде, сообщает "ПолитРоссия".

Украинский лидер потребовал, чтобы оскверненное захоронение воинов экстремистской организации УПА (запрещена в РФ) было восстановлено до следующей встречи с польским президентом. Российские пользователи Сети разочаровались в просьбе Зеленского, подчеркнув, что считали его более адекватным человеком.

"А ведь Зеленский был нормальным человеком", — посетовал Илья Б.

Другой пользователь подчеркнул, что "уже не смешно", а также добавил: "надоели эти клоуны".

"Хана клубнике", — иронично подметил Михалыч.

Комментарий о клубнике появился на фоне недостатка в Польше работников из Украины, которые уехали из-за пандемии коронавируса, а теперь не могут вернуться на заработки.

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Автор: Василий Пименов
#украина #польша #дуда #зеленский

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