Майк Помпео назвал Китай внешней угрозой для США

Глава Госдепа Майк Помпео заявил, что Китай является главной угрозой для Вашингтона в средней и долгой перспективах. Об этом сообщило информационное агентство "Национальная служба новостей"

На эту тему высказался политолог Алексей Мухин. Эксперт заявил, что Китай намерен выпустить собственную вакцину к концу этого года и этот факт стал причиной беспокойства главы Госдепа.

"Такое заявление, вероятно, связано с тем, что Китай планирует запустить продажи своей собственной вакцины от COVID-19 уже к концу года. США по этому поводу испытывают очень серьезный комплекс неполноценности", – отметил Алексей Мухин.

Также политолог поделился мнением о конфликте между Арменией и Азербайджаном. Алексей Мухин считает, заинтересованной стороной выступает Турция.