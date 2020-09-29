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15:48   29 Сентября 2020
Политика

Майк Помпео назвал Китай внешней угрозой для США

Майк Помпео назвал Китай внешней угрозой для США

Глава Госдепа Майк Помпео заявил, что Китай является главной угрозой для Вашингтона в средней и долгой перспективах. Об этом сообщило информационное агентство "Национальная служба новостей"

На эту тему высказался политолог Алексей Мухин. Эксперт заявил, что Китай намерен выпустить собственную вакцину к концу этого года и этот факт стал причиной беспокойства главы Госдепа.

"Такое заявление, вероятно, связано с тем, что Китай планирует запустить продажи своей собственной вакцины от COVID-19 уже к концу года. США по этому поводу испытывают очень серьезный комплекс неполноценности", – отметил Алексей Мухин.

Также политолог поделился мнением о конфликте между Арменией и Азербайджаном. Алексей Мухин считает, заинтересованной стороной выступает Турция.

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Автор: Василий Пименов
#сша #китай #COVID-19

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