Голикова назвала причины заболеваемости коронавирусом в России

Главными причинами заболеваемости коронавирусной инфекцией в России вице-премьер Татьяна Голикова назвала участие в мероприятиях с массовым скоплением людей, а также несоблюдение масочного режима.

Среди выявленных случаев заражения коронавирусом 80-85% пациентов сообщают, что не носили маски. Голикова подчеркнула, что повтора введения весенних ограничений можно избежать, если строго соблюдать предписанные санэпидмеры, в том числе масочный режим и правила социальной дистанции.