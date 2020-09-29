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15:41   29 Сентября 2020
Общество

Голикова назвала причины заболеваемости коронавирусом в России

Голикова назвала причины заболеваемости коронавирусом в России

Главными причинами заболеваемости коронавирусной инфекцией в России вице-премьер Татьяна Голикова назвала участие в мероприятиях с массовым скоплением людей, а также несоблюдение масочного режима.

Среди выявленных случаев заражения коронавирусом 80-85% пациентов сообщают, что не носили маски. Голикова подчеркнула, что повтора введения весенних ограничений можно избежать, если строго соблюдать предписанные санэпидмеры, в том числе масочный режим и правила социальной дистанции.

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Автор: Руслан Неглинный
#голикова #пандемия #коронавирус

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