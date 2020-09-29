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15:30   29 Сентября 2020
Политика

Япония протестует против военных учений России на Курилах

Япония протестует против военных учений России на Курилах

Японские власти требуют прекратить военные учения, проводимые Россией на Курильских островах. Об этом 29 сентября во время пресс-конференции заявил генсекретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като, пишет ТАСС.

На Курилах в учениях по противодесантной обороне, по информации пресс-службы Восточного военного округа, задействованы более 1,5 тысячи военных.

"Мы выражаем протест по дипломатическим каналам в связи с военными учениями <...> России на северных территориях", — подчеркнул Като.

В японском кабмине также назвали сложившуюся ситуацию "недопустимой".

Курильские острова после Второй мировой войны были включены в состав СССР, однако Япония до сих пор пытается оспорить принадлежность некоторых территорий.

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Автор: Василий Пименов
#япония #курильские острова #военные учения

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