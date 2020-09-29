Япония протестует против военных учений России на Курилах

Японские власти требуют прекратить военные учения, проводимые Россией на Курильских островах. Об этом 29 сентября во время пресс-конференции заявил генсекретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като, пишет ТАСС.

На Курилах в учениях по противодесантной обороне, по информации пресс-службы Восточного военного округа, задействованы более 1,5 тысячи военных.

"Мы выражаем протест по дипломатическим каналам в связи с военными учениями <...> России на северных территориях", — подчеркнул Като.

В японском кабмине также назвали сложившуюся ситуацию "недопустимой".

Курильские острова после Второй мировой войны были включены в состав СССР, однако Япония до сих пор пытается оспорить принадлежность некоторых территорий.