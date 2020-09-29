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15:29   29 Сентября 2020
Россия

«Школа корпоративных СМИ» пройдет в Москве 12-13 ноября

«Школа корпоративных СМИ» пройдет в Москве 12-13 ноября

Журнал «Пресс-служба» анонсировал новый специальный модуль своей пиаршколы – «Школа корпоративных СМИ». Мероприятие будет проходить в очной форме в Москве 12 и 13 ноября.

Ведущим курса заявлен главный редактор журнала и председатель жюри международного конкурса корпоративных СМИ «Медиалидер» Тимур Асланов. К участию приглашаются руководители, главреды и ведущие специалисты корпоративных изданий.

За два дня участники узнают:

  • как управлять вниманием читателя;
  • на каких принципах базируются тексты корпоративных СМИ;
  • какую стилистику выбрать;
  • что такое шаблоны, рубрики и разделы;
  • как правильно верстать и подбирать изображения
  • и много другое.

 «Школа корпоративных СМИ» пройдет в Москве 12-13 ноября

«Курс построен исключительно на практике – будем разбирать огромное количество кейсов, анализировать свои и чужие тексты, издания, делать большое количество упражнений на отработку навыков создания текстов и генерации идей для корпоративных СМИ», — сообщают в «Пресс-службе».

Узнать подробности и подать заявку на участие можно по ссылке или по телефону +7 (495) 540-52-76.

На правах рекламы. ИА «Политика Сегодня» — информационный партнер.

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Автор: Олег Королев
#москва #сми #тренинг #пресс-служба

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