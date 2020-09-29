«Школа корпоративных СМИ» пройдет в Москве 12-13 ноября
Журнал «Пресс-служба» анонсировал новый специальный модуль своей пиаршколы – «Школа корпоративных СМИ». Мероприятие будет проходить в очной форме в Москве 12 и 13 ноября.
Ведущим курса заявлен главный редактор журнала и председатель жюри международного конкурса корпоративных СМИ «Медиалидер» Тимур Асланов. К участию приглашаются руководители, главреды и ведущие специалисты корпоративных изданий.
За два дня участники узнают:
- как управлять вниманием читателя;
- на каких принципах базируются тексты корпоративных СМИ;
- какую стилистику выбрать;
- что такое шаблоны, рубрики и разделы;
- как правильно верстать и подбирать изображения
- и много другое.
«Курс построен исключительно на практике – будем разбирать огромное количество кейсов, анализировать свои и чужие тексты, издания, делать большое количество упражнений на отработку навыков создания текстов и генерации идей для корпоративных СМИ», — сообщают в «Пресс-службе».
Узнать подробности и подать заявку на участие можно по ссылке или по телефону +7 (495) 540-52-76.
На правах рекламы. ИА «Политика Сегодня» — информационный партнер.