 «Школа корпоративных СМИ» пройдет в Москве 12-13 ноября

Журнал «Пресс-служба» анонсировал новый специальный модуль своей пиаршколы – «Школа корпоративных СМИ». Мероприятие будет проходить в очной форме в Москве 12 и 13 ноября.

Ведущим курса заявлен главный редактор журнала и председатель жюри международного конкурса корпоративных СМИ «Медиалидер» Тимур Асланов. К участию приглашаются руководители, главреды и ведущие специалисты корпоративных изданий.

За два дня участники узнают:

как управлять вниманием читателя;

на каких принципах базируются тексты корпоративных СМИ;

какую стилистику выбрать;

что такое шаблоны, рубрики и разделы;

как правильно верстать и подбирать изображения

и много другое.

«Курс построен исключительно на практике – будем разбирать огромное количество кейсов, анализировать свои и чужие тексты, издания, делать большое количество упражнений на отработку навыков создания текстов и генерации идей для корпоративных СМИ», — сообщают в «Пресс-службе».

Узнать подробности и подать заявку на участие можно по ссылке или по телефону +7 (495) 540-52-76.

На правах рекламы. ИА «Политика Сегодня» — информационный партнер.