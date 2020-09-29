Москва советует Анкаре воздержаться от заявлений о военной поддержке Баку

Любые заявления о военной поддержке Армении или Азербайджана в конфликте на границе двух стран лишь подливают масло в огонь. Таким мнением поделился пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что Москва настаивает на прекращении боевых действий. Также Песков отметил, что РФ категорически не приемлет рассмотрение вопроса военной поддержки Армении.

"Мы не согласны с такой постановкой вопроса", — добавил пресс-секретарь.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о готовности страны оказать Азербайджану поддержку как за столом переговоров, так и в бою.