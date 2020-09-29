Армения готова задействовать военно-политические механизмы ОДКБ

Военно-политические механизмы коллективного реагирования в рамках ОДКБ будут задействованы Арменией, если география конфликта в Нагорном Карабахе будет расширена, заявил представитель страны в организации.

Боевые действия в Карабахе могут создать непосредственную угрозу безопасности, территориальной целостности и суверенитету Армении, и в этом случае Ереван задействует соответствующие военно-политические механизмы реагирования на внешнюю агрессию, подчеркнул Виктор Биягов, представляющий страну в ОДКБ.

Вооруженный конфликт в Нагорном Карабахе вспыхнул вновь 27 сентября. Ряд стран, включая Россию, призвал Ереван и Баку к сдержанности. Однако Турция заявила о готовности помочь Азербайджану "как за столом переговоров, так и на поле боя".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что обострение карабахского конфликта — это тема для глубокого внутреннего анализа Организации Договора о коллективной безопасности. Он также сообщил, что президент РФ Владимир Путин не обсуждал с киргизским коллегой Сооронбаем Жээнбековым тему помощи Армении по линии ОДКБ.