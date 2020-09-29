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15:13   29 Сентября 2020
Происшествия

Актер Конкин поспешно уехал с кладбища после похорон дочери

Актер Конкин поспешно уехал с кладбища после похорон дочери

Известный актер Владимир Конкин недолго задержался на похоронах своей дочери на Пятницком кладбище в Москве. После прощания с Софией он уехал, сообщает издание StarHit.

Почтить память 32-летней женщины пришли множество ее родных и близких людей, включая деятеля искусства. На одном из траурных венков можно увидеть ленту со словами "Родной и любимой дочке". Девушку похоронят рядом с могилой матери, которая умерла в 2010 году от онкологического заболевания, пишет издание.

Тело дочери артиста нашли в бассейне одного из московских фитнес-клубов. По версии следствия, она захлебнулась водой, однако семья придерживается другого мнения.

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Автор: Илья Романович
#похороны #кладбище #София Конкина

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