Советник президента НКР раскрыл детали конфликта в Нагорном Карабахе

Советник президента Нагорно-Карабахской Республики (НКР) по внешней политике, доктор исторических наук Давид Бабаян в беседе с «Политикой Сегодня» объяснил, что происходит в регионе.

По его словам, Турция впервые без каких-либо опасений поддерживает Азербайджан. Хотя страны, по мнению Бабаяна, борются не друг с другом, а против цивилизованного сообщества.

Бабаян разъяснил, что ждет регион, если Азербайджан при поддержке Турции продолжит наступление, а НКР их не остановит.

Сейчас в Нагорный Карабах прибывают добровольцы — этнические армяне, а также люди, которые проживают в Армении, продолжил Бабаян. Однако из других стран добровольцы пока не прилетают в связи с ограничениями пандемии коронавируса.

Также Бабаян объяснил, почему Армения не обратилась в Организацию Договора о коллективной безопасности. Ведь задача ОДКБ — защищать территориально-экономическое пространство стран-участниц договора от любых внешних военно-политических агрессоров, международных террористов.

Защитников Степанакерта Бабаян сравнил с жителями блокадного Ленинграда, который пережил атаки немецкой авиации в годы Великой Отечественной войны.

Давид Бабаян не исключил, что конфликта можно было бы избежать, если бы мировое сообщество признало геноцид армян, который организовали и осуществили в 1915 году на территориях, контролируемых властями Османской империи.

Конфликт между Баку и Ереваном начался из-за Нагорного Карабаха в 1988 году, когда населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. Только к маю 1994 года стороны достигли режима прекращения огня. Хотя территориально карабахский конфликт так и не урегулировали.

В воскресенье, 27 сентября, ситуация в Нагорном Карабахе обострилась. Баку и Ереван обвинили друг друга в начале боевых действий. В Армении ввели военное положение, всеобщую мобилизацию и запретили выезд из республики мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет. В Азербайджане объявили комендантский час и частичную мобилизацию.

В понедельник, 28 сентября, правительства Армении и Азербайджана заявили, что во время боев в Нагорном Карабахе потеряли сотни людей и десятки единиц бронетехники. Во вторник, 29 сентября, Ереван обвинил Баку в ударе по мирным жителям в армянском Варденисе.

The losses of #Azerbaijan|i side are illustrated as of 21:00 #NKpeace #ArtsakhStong pic.twitter.com/skwmz8sf25