Советник президента НКР раскрыл детали конфликта в Нагорном Карабахе

Советник президента Нагорно-Карабахской Республики (НКР) по внешней политике, доктор исторических наук Давид Бабаян в беседе с «Политикой Сегодня» объяснил, что происходит в регионе.

«У нас следующая ситуация. Есть Нагорно-Карабахская республика — независимое государство. Непризнанное все еще. Есть Республика Армения, которая является неким гарантом безопасности НКР вместе с армией обороны Нагорного Карабаха. Сейчас мы видим турецко-азербайджанскую агрессию против Нагорно-Карабахской республики и против Армении», — начал Бабаян.

По его словам, Турция впервые без каких-либо опасений поддерживает Азербайджан. Хотя страны, по мнению Бабаяна, борются не друг с другом, а против цивилизованного сообщества.

«Турецкие военные, очень много боевиков из разных террористических организаций прибыли, в регион. Платят им порядка четырех-пяти тысяч долларов в месяц. Таких бандитов несколько тысяч. Турция привела этих людей сюда. И вот сейчас идет борьба, потому что их основная цель — уничтожить армянскую государственность», — объяснил советник президента НКР.

Бабаян разъяснил, что ждет регион, если Азербайджан при поддержке Турции продолжит наступление, а НКР их не остановит.

«Не будет Карабаха, не будет Армении. А не будет Армении, представляете, Россия и цивилизованный мир будут полностью вытеснены из Закавказья. Потом начнутся процессы на Северном Кавказе, потом Поволжье и так далее, поэтому мы все должны понимать какую важнейшую миссию сейчас выполняет Нагорно-Карабахская республика и Армения. Защищая весь цивилизованный мир, в том числе и великую Россию, от этих пантюркистских, террористических поползновений», — подчеркнул он.

Сейчас в Нагорный Карабах прибывают добровольцы — этнические армяне, а также люди, которые проживают в Армении, продолжил Бабаян. Однако из других стран добровольцы пока не прилетают в связи с ограничениями пандемии коронавируса.

«Знаете, у нас сейчас очень массовый приток добровольцев. Из России уже есть многие люди, которые хотят прийти. Это этнические армяне и выходцы из Карабаха. Ну и не только. Это люди армянской национальности. Если ситуация будет ухудшаться, то, я более чем уверен, что со всего мира армяне прибудут в Нагорный Карабах», — добавил советник президента НКР.

Также Бабаян объяснил, почему Армения не обратилась в Организацию Договора о коллективной безопасности. Ведь задача ОДКБ — защищать территориально-экономическое пространство стран-участниц договора от любых внешних военно-политических агрессоров, международных террористов.

«Пока решим собственными силами, а там посмотрим. Потому что фактически это агрессия против Нагорно-Карабахской республики, а она не признана. Вот в чем проблема», — сказал он.

Защитников Степанакерта Бабаян сравнил с жителями блокадного Ленинграда, который пережил атаки немецкой авиации в годы Великой Отечественной войны.

«Он долгое время был в блокаде, подвергался бомбардировкам. Город-герой, ну какая должна быть обстановка в городе-герое? Героическая. Для нас это вопрос жизни и смерти. Для нас это вопрос наших детей, наших семей, а для них это что? Просто агрессия и уничтожение целого народа. Как это было всегда», — заявил советник президента НКР.

Давид Бабаян не исключил, что конфликта можно было бы избежать, если бы мировое сообщество признало геноцид армян, который организовали и осуществили в 1915 году на территориях, контролируемых властями Османской империи.

«Было бы признание геноцида армян во всем мире, значит, были бы и санкции против Турции, наверное, они бы так нагло себя не вели. Не только против Карабаха и Армении, но и Греции. Не открывали бы мечеть в храме Святой Софии, не нападали бы на Сирию и Ирак, не вели бы такую агрессивную политику в Ливии», — завершил он.

Конфликт между Баку и Ереваном начался из-за Нагорного Карабаха в 1988 году, когда населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. Только к маю 1994 года стороны достигли режима прекращения огня. Хотя территориально карабахский конфликт так и не урегулировали.

В воскресенье, 27 сентября, ситуация в Нагорном Карабахе обострилась. Баку и Ереван обвинили друг друга в начале боевых действий. В Армении ввели военное положение, всеобщую мобилизацию и запретили выезд из республики мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет. В Азербайджане объявили комендантский час и частичную мобилизацию.

В понедельник, 28 сентября, правительства Армении и Азербайджана заявили, что во время боев в Нагорном Карабахе потеряли сотни людей и десятки единиц бронетехники. Во вторник, 29 сентября, Ереван обвинил Баку в ударе по мирным жителям в армянском Варденисе.