Ультиматум Зеленского по поводу памятника в Польше назвали сумасшедшим

Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул ультиматум главе Польши Анджею Дуде во время телефонного разговора. Он потребовал восстановить оскверненное захоронение воинов УПА (запрещенная в РФ организация). Об этом сообщает офис украинского лидера.

Владимир Зеленский назвал это "вопросом исторической памяти", а также заявил о необходимости внести в реестр воинских захоронений и восстановить "легальную украинскую могилу на горе Монастырь возле села Верхрата".

Российский журналист Евгений Попов в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1" назвал ультиматум сумасшедшим.

"Как вообще у Зеленского язык повернулся такие требования выдвигать?", — возмутился Попов.

В могиле, которую требует привести в порядок Зеленский, похоронены люди, напавшие в 1944 году на пассажирский поезд недалеко от Белжца. Тогда были убиты более 70 поляков, включая женщин и детей.