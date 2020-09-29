Самочувствие госпитализированного Башмета улучшилось

Стали известны подробности самочувствия госпитализированного с COVID-19 Юрия Башмета, пишет РИА Новости.

Дирижер Юрий Башмет, у которого врачи диагностировали коронавирус, сейчас проходит лечение и чувствует себя хорошо, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Русского концертного агентства.

Источник подчеркнул, что Юрий Абрамович "с нетерпением ждет момента, когда снова сможет выйти на сцену и встретиться с любимой публикой". Отмечается, что запланированные концерты Всероссийского юношеского симфонического оркестра и фестиваль в Ярославле состоятся, но с заменой дирижера.