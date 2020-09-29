ГИБДД назвала самые "смертельные" московские дороги

Госавтоинспекция Москвы назвала три самые "смертельные" дороги столицы, сообщает РИА Новости.

ГИБДД определила самые опасные дороги по количеству погибших в дорожных авариях. Самой "смертельной" трассой оказалась МКАД, на этой дороге жертвами ДТП стали 53 человека за восемь месяцев.

На втором месте оказалось Калужское шоссе, на котором погибли десять человек. Третье место занял Кутузовский проспект, где погибли пять человек. Число погибших на названных трех дорогах уменьшилось по сравнению с прошлым годом.

Всего за девять месяцев в столице произошло 5536 дорожных аварий, жертвами которых стали 255 человек.