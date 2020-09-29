Украинцам урезали субсидии на оплату ЖКХ

Украина сократила программу субсидий на уплату коммунальных услуг на 756,9 млн грн ($26,7 млн). Согласно распоряжению кабмина, Киев перераспределит расходы госбюджета, уменьшив объем расходов потребления по программе «Выплата льгот и жилищных субсидий гражданам на оплату ЖКУ, приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа в денежной форме».

Хотя ранее министерство социальной политики Украины предусмотрело эти деньги в общем фонде госбюджета на 2020 год. В то же время на соответствующую сумму увеличили объем расходов потребления по программе «Мероприятия по социальной, трудовой и профессиональной реабилитации лиц с инвалидностью».

Скоро Украина проверит граждан, получающих пенсии, пособия, льготы, субсидии, социальные стипендии и другие выплаты, которые идут из государственного, местных бюджетов, фондов общеобязательного государственного социального и пенсионного страхования.

Верификацию проведут в три этапа — в момент обращения украинца за выплатой, в момент осуществления выплат и уже после предоставления государственной помощи. Электронная платформа соберет информацию о получателе социальных выплат из различных баз данных и реестров.

Планируется, что эта платформа получит доступ к банковским счетам и данным Государственной пограничной службы Украины о пересечении границы. Также соберут данные по всем выплатам и льготам, которые получает украинец.

Кандидат экономических наук, независимый эксперт Александр Хмелевский разъяснил, что соберут данные по владению недвижимостью, транспортом, все, что касается движения денег на банковских счетах, данные о заграничных поездках, заработной плате и других доходах, крупных покупках и тому подобное.

«Однако государство не сможет в полной мере четко определить благосостояние и доходы претендентов на государственную помощь. Ведь теневые доходы отследить трудно. Так же, как и расходы, осуществленные в наличной форме», — считает Хмелевский.

Украинцев ждут тотальные проверки соцвыплат в 2021 году. По информации министерства финансов Украины, проверят каждого человека, который обратится за получением социальной помощи, до того, как он начнет ее получать. Если гражданин попытается оформить соцвыплату нечестно, тогда он ничего не получит.

Всех, кто подаст заявление на субсидии, ждут несколько этапов проверок. На каждого, кто претендует на соцпомощь, соберут личную информацию.