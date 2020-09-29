Беглов призвал педагогов и родителей правильно воспитывать детей

Правильное воспитание детям должны давать учителя и родители, заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на круглом столе в школе №619 Калининского района, передают "Невские новости".

Встреча состоялась в День первоклассника. В ходе круглого стола обсудили вопросы образования и антикоронавирусные решения. Беглов рассказал, что посетил урок первоклассников, на котором они с учениками говорили о важности понимания, что такое плохо и что такое хорошо.

Также необходимо помогать школьникам в выборе профессии, отметил глава города. Однако окончательное решение о поступлении дети должны принимать сами, считает Беглов. Массовый перевод учеников на дистанционное обучение не планируется в России, передает телеканал "360".