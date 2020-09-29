Боевики из Сирии отправились воевать против НКР, чтобы отдать долг Турции

Подконтрольная Турции "Сирийская национальная армия" подтвердила отправку боевиков из Сирии в Нагорный Карабах, передает Федеральное агентство новостей.

"Генерал" незаконного вооруженного формирования Зияд Хаджи Убейд заявил в эфире телеканала Rudaw TV, что граждане Сирии вербуются для участия в армяно-азербайджанском конфликте, чтобы обеспечить свои семьи деньгами.

"Экономическая ситуация в Африне, Рас аль-Айне и других районах [оккупированных Турцией в Сирии] очень плохая и они не могут содержать свои семьи", — рассказал генерал СНА.

По словам Зияд Хаджи Убейда, сирийцы будут воевать в любой точке мира в интересах Турции. Боевики считают интересы Анкары своими собственными, они готовы воевать там, "где потребуется".

Армяно-азербайджанский конфликт обострился в Нагорном Карабахе 27 сентября. Ранее СМИ сообщали, что на территории Азербайджана появились боевики из СНА.