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14:17   29 Сентября 2020
Армия

Боевики из Сирии отправились воевать против НКР, чтобы отдать долг Турции

Боевики из Сирии отправились воевать против НКР, чтобы отдать долг Турции

Подконтрольная Турции "Сирийская национальная армия" подтвердила отправку боевиков из Сирии в Нагорный Карабах, передает Федеральное агентство новостей.

"Генерал" незаконного вооруженного формирования Зияд Хаджи Убейд заявил в эфире телеканала Rudaw TV, что граждане Сирии вербуются для участия в армяно-азербайджанском конфликте, чтобы обеспечить свои семьи деньгами.

"Экономическая ситуация в Африне, Рас аль-Айне и других районах [оккупированных Турцией в Сирии] очень плохая и они не могут содержать свои семьи", — рассказал генерал СНА.

По словам Зияд Хаджи Убейда, сирийцы будут воевать в любой точке мира в интересах Турции. Боевики считают интересы Анкары своими собственными, они готовы воевать там, "где потребуется".

Армяно-азербайджанский конфликт обострился в Нагорном Карабахе 27 сентября. Ранее СМИ сообщали, что на территории Азербайджана появились боевики из СНА.

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Автор: Борис Нестеров
#сирия #турция #боевики #нагорный карабах

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