В Кремле оценили встречу Макрона и Тихановской

Встречу президента Франции Эммануэля Макрона и бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской оценили в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у них есть на это право, которое Кремль уважает.

Макрон и Тихановская встретились во вторник утром в Вильнюсе, куда с визитом прибыл президент Франции. Песков заявил, что эта ситуация расценивается как встреча французского главы с гражданкой Белоруссии, на которую они оба имеют право.