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14:15   29 Сентября 2020
Общество

Песков подтвердил намерение Путина вакцинироваться от коронавируса

Песков подтвердил намерение Путина вакцинироваться от коронавируса

Президент России Владимир Путин собирается пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции, передает ТАСС.

Информацию подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. На данный момент в России три вакцины от коронавируса проходят клинические испытания.

Первый отечественный препарат "Спутник V" разработали в НИЦ им. Гамалеи. Второе лекарство создали специалисты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор". Третья вакцина появилась в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН.

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Автор: Юлия Яковлева
#путин #песков #вакцинация #коронавирус

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