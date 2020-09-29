Песков подтвердил намерение Путина вакцинироваться от коронавируса

Президент России Владимир Путин собирается пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции, передает ТАСС.

Информацию подтвердил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. На данный момент в России три вакцины от коронавируса проходят клинические испытания.

Первый отечественный препарат "Спутник V" разработали в НИЦ им. Гамалеи. Второе лекарство создали специалисты Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор". Третья вакцина появилась в Федеральном научном центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН.