Организованная Киевом водная блокада полуострова Крым привела к тому, что сама Украина терпит колоссальные убытки. Об этом в Telegram-канале подписчикам рассказал бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

По словам политика, некоторое время назад в его распоряжении оказался документ украинского министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Из него следует, что закрытие Северо-Крымского канала, который до 2014 года обеспечивал до 90% потребностей Крыма в пресной воде, привело к огромным убыткам украинских областей. При этом все затраты легли на плечи жителей Херсонской области — Киев просто лжет украинцам о последствиях организованной им блокады.

«От вас скрывают правду <…> Власти доказывают фермерам и народу Украины, что блокада Северо-Крымского канала никак не сказывается на рентабельности подачи воды для полива полей жителям области (фермерам) и Украины. Но это совсем не так!», — пишет Алексей Журавко.

Также экс-депутат сообщает, что жителям пострадавших от непродуманной водной политики Киева украинских областей вскоре могут грозить репрессии, так как в число вышеупомянутых документов входит письмо, адресованное Юрию Гусеву – губернатору Херсонской области. В письме министерство рекомендует чиновнику собирать данные о всех местных жителях, фермерах, кто недоволен ситуацией и грабительскими тарифами на водоснабжение, и передавать эти данные в Службу безопасности Украины (СБУ). Подобная инициатива предвещает местному населению скорые репрессии, уверен Журавко.

По мнению бывшего депутата, киевские власти давно могли бы договорится с представителями Крыма о подставках полуострову воды по Северо-Крымскому каналу за фиксированную плату. Однако вместо этого власти взвинтили для жителей Херсонской области тарифы на воду, пытаясь за их счет компенсировать потери страны от закрытия водной артерии.

И на фоне всех этих драматичных событий, подчеркивает Журавко, Киев продолжает настаивать на версии, что водная блокада Крыма не причиняет самой Украине никаких неудобств.

Напомним, жители Крыма весной 2014 года, после того, как в Киеве произошел государственный переворот, воспользовались законным правом на самоопределение и в ходе легитимного всенародного референдума единодушно проголосовали за воссоединение с Россией. Киев, не признавая результатов проведенного в Крыму референдума и продолжая считать полуостров украинской просто «временно оккупированной» территорией, отомстил крымчанам, перекрыв построенный еще в советское время Северо-Крымский канал, серьезно усложнив таким образом жизнь местному населению.

Россия, со своей стороны, предпринимает все необходимые шаги для того, чтобы решить проблему водоснабжения Крыма путем использования альтернативных источников пресной воды.