Совет Горбачева будущему президенту США назвали бесполезным

Михаил Горбачев призвал победителя президентских выборов в США встретиться с Владимиром Путиным и возобновить диалог двух держав.

«Ситуация очень тревожная. Какими бы ни были результаты выборов, мы должны возобновить диалог, чтобы выйти из нынешнего замороженного состояния. Нужен сильный импульс со стороны президентов обеих стран», — заявил Михаил Горбачев в интервью британскому изданию The Times.

Последний генсек ЦК КПСС предложил провести «второй Рейкьявик», напомнив о своей встрече с экс-президентом США Рональдом Рейганом в 1986 году. Этот саммит считается важным эпизодом в истории взаимоотношений двух стран. Диалог Горбачева с Рейганом стал первым шагом в завершении эпохи холодной войны — противостояния, начавшегося в 1946 году.

Оба главы понимали, что доктрина взаимного гарантированного уничтожения в случае военного конфликта приведет мир к катастрофическим последствиям. Хоть на первой встрече не было подписано никаких документов, спустя год Горбачев и Рейган заключили Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

2 августа 2019 года Штаты официально вышли из договора. Россия ответила зеркально и приостановила членство в ДРСМД.

Послушают ли в США совет Горбачева?

Политолог Наталия Елисеева напоминает, что правление Горбачева, последнего главы СССР, оценивается в России неоднозначно. В частности, последнего генсека считают ответственным за развал СССР. В 2005 году Владимир Путин охарактеризовал это историческое событие как «крупнейшую геополитическую катастрофу XX века».

«Горбачев не совсем понимает контекст происходящего. Не может одна Россия решить за Америку, какую политику Штаты будут проводить. Американские власти должны сами к этому прийти. А они пока всеми силами противятся и затевают другие конфликтные ситуации — с тем же Китаем. Хотят ли они наладить отношения с РФ? Думаю, что вряд ли. И уж точно США не будут прислушиваться к Горбачеву», — рассказала Елисеева в комментарии «Политике Сегодня».

Встреча Рейгана и Горбачева, к которой отсылает экс-глава СССР, действительно привела к подписанию ДРСМД, но документ все же изжил себя спустя 33 года, подчеркивает Елисеева. Поэтому потенциальная встреча российского президента с будущим американским коллегой не принесет желаемого результата — у американцев нет цели налаживать отношения с Россией и проводить мирную политику, объясняет политолог.

«Последнее десятилетие США проводят агрессивную политику, причем не только в отношении России, но и в отношении других стран. Более того, во времена холодной войны было то же самое. По сути, ничего не изменилось. И встреча в Рейкьявике не является показателем [налаживания взаимоотношений — прим. ред.]. Договор РСМД был заключен, но американцы не стали вести себя как-то иначе».

После распада социалистической империи США продолжают вести себя агрессивно в различных точках мира, заключила Елисеева.

Как относятся к РФ кандидаты в президенты США?

Джо Байден и Дональд Трамп к концу предвыборной гонки уравняли шансы занять президентское кресло. Тем не менее именно Трамп — глашатай антикитайской внешней политики страны — предпринял шаги для восстановления дипломатических отношений с Россией.

Первая встреча Трампа и Путина прошла в июле 2017 года на саммите G20 в Германии. Тогда главы государств обсуждали кризис на Украине, сирийский конфликт, сотрудничество по кибербезопасности и улучшение двусторонних отношений. Трамп в ходе общения с прессой назвал встречу президентом РФ «грандиозной». В ноябре того же года президенты встретились на полях саммита АТЭС во Вьетнаме, сделали совместное заявление по Сирии и договорились поддерживать военные каналы связи.

В июле 2018 года президенты снова встретились, но уже «один на один», сообщив в итоге о заинтересованности в улучшении отношений двух держав. В том же году Путин и Трамп виделись еще два раза — в ноябре и декабре. Обсуждалось множество вопросов: санкции, ДРСМД, политика Саудовской Аравии, Китая, Афганистана и Северной Кореи.

Гораздо менее дружелюбно настроен в отношении России кандидат от Демократической партии США. Более того, дипломатические усилия Трампа он раскритиковал с трибун.

«Дональд Трамп продолжил свою постыдную кампанию унижения и раболепства перед Владимиром Путиным. <…> Я буду противостоять Путину. Я буду укреплять НАТО. Я объясню Путину, что за вмешательство в наши демократические процессы придется платить», — цитировала Байдена газета Washington Examiner.

За месяцы предвыборной гонки Байден существенно усилил антироссийскую риторику. Политик считает, что власти РФ не желают его победы на выборах: в бытность вице-президентом при администрации Барака Обамы он общался с российским главой. По словам демократа, это были «крайне откровенные, прямолинейные беседы».

Байден заранее обвиняет Россию во вмешательстве в выборы, которые еще не состоялись. Чем ближе к ноябрю (на этот месяц назначены президентские выборы), тем жестче риторика политика.

«Я обещаю вам, что будут последствия. Если я выиграю, будут последствия за вмешательство в наш суверенитет», — обращался Байден к руководству РФ через телеканал NBC.

В 2010 году Байден был одним из инициаторов договора о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3), заключенного между США и Россией. О том, как администрация Трампа хочет поменять условия договора и собирается ли продлевать соглашение Байден в случае прихода к власти, читайте в нашей статье.