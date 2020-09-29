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13:53   29 Сентября 2020
Политика

Совместная Комиссия начала обсуждение общего бюджета Ливии

Совместная Комиссия начала обсуждение общего бюджета Ливии

Временное правительство Ливии и так называемое Правительство национального согласия (ПНС) обсудили унификацию бюджета страны в рамках работы совместной Комиссии. Об этом рассказал замминистра финансов Временного правительства Амраджиа Гейс.

Власти Тобрука подчеркнули, что бюджет направлен на разделение доходов от продажи нефти через единую финансовую систему в разных частях Ливии, пишет ФАН.

"Все государственные секторы готовят прогноз своих расходов на следующий год, и окончательная сумма бюджета еще не определена", - уточнил Гейс.

Ранее Главное командование Ливийской национальной армии (ЛНА) и ПНС Ливии заключили Соглашение об открытии добычи и экспорта нефти. В рамках этих договоренностей была создана совместная Комиссия по разрешению спорных вопросов.

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Автор: Илья Романович
#ливия #триполи #тобрук #пнс

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