Систематические убийства под Новгородом в годы ВОВ хотят признать геноцидом

Генеральная прокуратура РФ требует признать массовые убийства в Новгородской области во времена Великой Отечественной войны геноцидом, пишет ТАСС.

Представители Генпрокуратуры в беседе с журналистами заявили, что их новгородские коллеги направили в суд заявление с просьбой признать факт геноцида против жителей деревни Жестяная Горка.

По данным ведомства, на территории этого населенного пункта в годы войны действовала "тайлькоманда" полиции безопасности и СД, бойцы которой на регулярной основе проводили расстрелы советских граждан.

За период расправ над жителями Жестяной Горки погибли не менее 2,6 тыс. человек. Бойцы "тайлькоманды" так и не были привлечены к ответственности за совершенные преступления.