13:34 29 Сентября 2020Происшествия
Координатора штаба Навального подозревают в распространении порнографии
Уголовное дело о распространении порнографии возбуждено в отношении координатора архангельского штаба Алексея Навального Андрея Боровикова. Об этом его адвокат Алексей Кычин сообщил "МБХ медиа".
По словам юриста, производство было возбуждено 16 марта 2020 года в отношении неустановленного лица. Сегодня, 29 сентября, стало известно, что Боровиков проходит по нему в статусе подозреваемого. Кычин полагает, что его подзащитному вменяют распространение порнографических материалов через интернет.
Обстоятельства дела неизвестны. Статья, по которой обвиняется Боровиков, предусматривает до шести лет лишения свободы.