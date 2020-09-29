Координатора штаба Навального подозревают в распространении порнографии

Уголовное дело о распространении порнографии возбуждено в отношении координатора архангельского штаба Алексея Навального Андрея Боровикова. Об этом его адвокат Алексей Кычин сообщил "МБХ медиа".

По словам юриста, производство было возбуждено 16 марта 2020 года в отношении неустановленного лица. Сегодня, 29 сентября, стало известно, что Боровиков проходит по нему в статусе подозреваемого. Кычин полагает, что его подзащитному вменяют распространение порнографических материалов через интернет.

Обстоятельства дела неизвестны. Статья, по которой обвиняется Боровиков, предусматривает до шести лет лишения свободы.