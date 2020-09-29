Судебное заседание о фейках "Новой газеты" проходит без участия Муратова

Главред "Новой газеты" Дмитрий Муратов проигнорировал требование суда и не явился на очередное заседание по делу о фейках.

Суд приступил к рассмотрению дела о распространении заведомо недостоверной информации журналистами "Новой газеты". В качестве ответчика на заседании должен был присутствовать главред издания Муратов. Однако ни он, ни его представители на слушание дела о фейках не пришли.

Ранее на портале Единого информационного пространства мировых судей города Москвы появилась информация о готовящемся рассмотрении дела об административном правонарушении со стороны "Новой газеты" и ее главреда. В случае признания вины Муратову и его изданию грозит крупный денежный штраф, пишет ФАН.

Также журналисты Федерального агентства новостей писали, что "Новая газета" вошла в так называемый "Синдкат-100", который появился после создания Фонда основных свобод правительства США для вмешательства в дела третьих стран.