Состоялся первый телефонный разговор Путина и нового премьера Японии

Президент РФ Владимир Путин впервые пообщался по телефону с новым премьер-министром Японии Есихидэ Сугой. Об этом сообщило японское информационное агентство "Киодо Цусин".

Есихидэ Суга стал преемником бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Бывший японский премьер ушел в преждевременную отставку из-за состояния здоровья.

Разговор российского лидера и японского премьера состоялся в ночь с 28 на 29 сентября.