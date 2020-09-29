13:18 29 Сентября 2020Политика
Состоялся первый телефонный разговор Путина и нового премьера Японии
Президент РФ Владимир Путин впервые пообщался по телефону с новым премьер-министром Японии Есихидэ Сугой. Об этом сообщило японское информационное агентство "Киодо Цусин".
Есихидэ Суга стал преемником бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Бывший японский премьер ушел в преждевременную отставку из-за состояния здоровья.
Разговор российского лидера и японского премьера состоялся в ночь с 28 на 29 сентября.