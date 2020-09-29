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13:18   29 Сентября 2020
Политика

Состоялся первый телефонный разговор Путина и нового премьера Японии

Состоялся первый телефонный разговор Путина и нового премьера Японии

Президент РФ Владимир Путин впервые пообщался по телефону с новым премьер-министром Японии Есихидэ Сугой. Об этом сообщило японское информационное агентство "Киодо Цусин".

Есихидэ Суга стал преемником бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Бывший японский премьер ушел в преждевременную отставку из-за состояния здоровья.

Разговор российского лидера и японского премьера состоялся в ночь с 28 на 29 сентября.

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Автор: Ирина Большунова
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