Гаспарян высмеял ультиматум Зеленского президенту Польши

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал у польского коллеги Анджея Дуды, чтобы Варшава восстановила «оскверненное» захоронение воинов УПА («Украинской повстанческой армии» — организации, запрещенной на территории РФ) у села Верхрата на горе Монастырь.

Политолог и радиоведущий Армен Гаспарян задался вопросом, что сделает украинский лидер, если Польша не выполнит этого требования:

«Запретит заробитчанам убывать на сбор клубники и чистку панских туалетов? Так они Зеленскому оперативно сложат самый большой фаллический символ в мире жовто-блакитных цветов, — иронизирует политолог. — Нет, есть еще вариант — открыть еще больше памятников всей откровенной сволочи из ОУН/УПА и с гордым видом взирать на Варшаву».

Как сообщалось ранее, ультиматум восстановить уничтоженный в октябре 2016 года памятник боевикам УПА в Верхрате Зеленский высказал во время телефонного разговора с президентом Польши 11 сентября 2020 года. При этом глава Украины потребовал не просто восстановить памятник «до ближайшей встречи», но и внести его в реестр воинских захоронений.

В ответ Анджей Дуда выразил надежду, что к следующей встрече с Зеленским этот вопрос будет снят с повестки дня.

Ранее украинский блогер Анатолий Шарий напомнил, кто именно захоронен под памятником, о котором идет речь: там лежат боевики УПА, участвовавшие в 1944 году в рейде на пассажирский поезд, шедший по маршруту Рава — Русская в нацистский концентрационный лагерь «Белжец».

«Воины УПА остановили поезд и начали убивать пассажиров, предварительно отделив украинцев и немцев, которые там ехали, от поляков. И поляков просто по принципу, что у них национальность — поляки, начали убивать», — рассказал Шарий.

В результате этого нападения, добавил Шарий, члены УПА убили более 70 мирных поляков, в том числе 33 женщин. Личности погибших так и не смогли установить — их тела были обезображены до неузнаваемости.