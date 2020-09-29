«Дряхлая империя»: Кто возглавит фонды Сороса после его смерти

Американскому олигарху Джорджу Соросу, более 30 лет финансирующему протестные движения по всему миру, в августе 2020 года исполнилось 90 лет. Дело пытается продолжить его младший сын, который уже «играет» в большую политику и оплачивает старания нового поколения российской оппозиции.

Золотые амбиции

Из шести детей миллиардера папиным любимчиком стал 34-летний Александр Сорос. С детства юный Алекс общался с влиятельными политиками: отец брал малыша на встречи с Хиллари Клинтон и Нельсоном Манделой, рассказывал Александр изданию New York Times в 2012 году.

В свободное время сидел в одном из особняков Соросов под присмотром няни-китаянки и многочисленной прислуги, а в школе удивлял одноклассников колоссальным богатством.

«Мы называли [особняк Соросов] "богатое богатство". Там была ферма с ламами, личный кинотеатр, а для езды по территории особняка – специальный транспорт», – рассказывал одноклассник Алекса изданию New York Post в 2016 году.

Но время шло. Алекс закончил аспирантуру в престижном калифорнийском университете Беркли, стал доктором философских наук и в 2011 году вступил в совет директоров главного фонда Сороса – «Открытое общество», изъявив желание быть филантропом. Таким же, как его папа.

О результатах «благотворительности» Сороса-старшего мы писали ранее: уничтоженная экономика Восточной Европы, развал СССР, слепая «американизация» постсоветских стран, азиатский кризис, финансирование карманной оппозиции и государственные перевороты. Дело благородное, рассудил Алекс, и решил продолжить начинания отца.

«Если я не добьюсь в этом успеха, то окажусь еще одним богатым бездельником, очередным ребенком из трастового фонда», – объяснял младший Сорос газете The New York Times.

Старший Сорос дал по этому поводу лишь один загадочный комментарий.

«Я очень рад, что Алекс проявил серьезный интерес к филантропии. Он играет важную роль в рамках деятельности фонда "Открытое общество", но одновременно наносит удар сам по себе», – говорил Джордж Сорос в комментарии The New York Times, но от дальнейшего обсуждения темы отказался.

Позже станет понятно, что имел в виду миллиардер, предпочитающий не демонстрировать публично свое вмешательство во внутреннюю политику других стран, а оставаться «в тени». Сорос-младший этим правилом пренебрег, чем поставил себя и всю семью под удар.

Уточки Алекса, Pussy Riot и российская оппозиция

В Instagram-аккаунте Алекса много снимков с традиционных уик-эндов в «Кэмп Сорос» – поместье, которое оценивается в 72 миллиона долларов. Там течет рекой розовое вино, а личный шеф-повар запекает омаров, которых так любит Алекс.

Привыкшие сорить (каламбурно, неправда ли?) деньгами игроки Национальной баскетбольной ассоциации, модели и «золотые детки» плавают в бассейне с желтыми уточками – любимым предметом интерьера Сороса-младшего. Само здание особняка площадью в две тысячи квадратных метров используется гостями для игры в «пьяные прятки».

Среди популярных американских «селебрити» и просто богатых тусовщиков затесались лица, так называемой, новой российской оппозиции. Прежде всего, это участница скандальной панк-группы Pussy Riot Надежда Толоконникова, осужденная в прошлом за протестный провокационный танец в Храме Христа Спасителя.

Судя по частым совместным снимкам, Толоконникова является одним из желанных гостей особняка младшего Сороса. Вероятно, Алекса и Надежду связывают вполне дружеские отношения.

С ними отдыхал и ее бывший муж – Петр Верзилов, издатель оппозиционного издания «Медиазона», хороший друг Алексея Навального.

Правда, фото с Соросом-младшим он выложил уже в своем Instagram, но имя молодого миллиардера предусмотрительно не подписал под фотографией, не отметив и его профиль на совместном фото.

Верзилов не хотел афишировать цель недельного «отпуска» в Нью-Йорке, прошедшего с 27 июля по 8 августа 2016 года. По информации различных источников, представитель бессистемной оппозиции искал спонсора для издания «Медиазона».

В 2016 году выручка «Медиазоны» составила 329 000 рублей, а чистый убыток – 3,2 миллиона рублей. Содержание сайта на тот момент обходилось примерно в 2,5 миллиона рублей в месяц или около 30 миллионов рубелей в год, рассказывал Верзилов.

Чтобы удержать проект на плаву, срочно требовался инвестор. И Петр его нашел – издание продолжает вещать по сей день и даже обзавелось собственным магазином одежды. Кто же дал деньги?

В 2019 году Толоконникова в интервью журналисту Юрию Дудю ясно ответила на этот вопрос. Дудь спросил у активистки, на чьи деньги Верзилова после отравления психотропными веществами в 2018 году на частном самолете экстренно доставили на лечение в берлинскую клинику Charite – ту самую, откуда накануне выписался Навальный.

Вынужденный вояж Верзилова в Германию обошелся, по словам Надежды, в 40 000 евро.

– После того, как мы сидели в тюрьме, есть большое количество людей, которые готовы помогать нам. Они готовы помогать нам не для того, чтобы купить нам яхту или квартиру, но в крайних случаях, когда что-то нужно, они безусловно готовы помочь. И тут обнаружился Яка Бизиль из фонда Cinema for Peace. – А чьи конкретно это деньги, кто из его знакомых перевел? Ты не знаешь? – Нет, почему, я знаю. Я знаю этого человека. Он раньше инвестировал в «Медиазону». <…> Мы планировали сделать из «Медиазоны» бизнес-структуру, которая бы окупала себя рекламой. Но все это накрылось. И он сказал «ладно, я вам прощаю». И оставил это как донат (добровольное пожертвование – прим. ред.).

Этим спонсором был младший Сорос. Алекс, заместитель председателя фонда «Открытое общество», инвестировал в «Медиазону» через другой частный благотворительный фонд — OAK Foundation, основанный британским миллиардером Аланом Паркером.

Получателем грантов OAK Foundation были и другие проекты в России, которые финансировал Джордж Сорос – «Фонд Андрея Сахарова», получивший с 2010 по 2014 годы более 1,6 миллиона долларов, и организация «Мемориал», получившая около двух миллионов долларов.

Активно поддерживает младший Сорос и Нобелевских лауреатов в гуманитарных областях, а его фонд и частный университет Джорджа Сороса выдают дополнительные гранты обладателям премий.

Тут-то и становится понятно, по чьей настойчивой просьбе друга Петра Верзилова – Алексея Навального, – недавно выдвинули кандидатом на «Нобелевку». Постарался давний товарищ и спонсор Pussy Riot – Александр Сорос.

Друг Клинтон, Макрона и спонсор Косово

Несмотря на то, что Алекс Сорос только начинает карьеру «кукловода демократии», его политическое влияние сложно переоценить. Он является постоянным гостем «Парижского форума мира» и заседаний Демократической партии США.

Сын Джорджа Сороса активно поддерживал экс-кандидата в президенты 2016 года Хиллари Клинтон, а сейчас не менее активно «проталкивает» в президентское кресло Джо Байдена. В том числе, помогая его предвыборной кампании финансово.

Младший Сорос недавно шагнул в политику, но уже раскинул свои сети практически по всему миру. Обсуждает с властями Косово «независимость» непризнанной республики, по-дружески фотографируется в обнимку с премьер-министром Македонии Зораном Заевом и премьер-министром Албании Эди Рама.

Как бывалый дипломат «ведет переговоры» с главой Северной Македонии Стево Пендаровски, президентом Руанды Полем Кагане, премьером Хорватии Андреем Пленковичем, главой кабинета министров Пакистана Имраном Ханом, президентом Кот-д`Ивуара Алассаном Уаттара.

Поздравляет с Международным женским днем японского министра внутренних дел Сейко Нода и депутата Конгресса США от Демпартии Ненси Пелоси… Список практически бесконечен.

Особенно любит Алекс встречаться с главами европейских стран, установивших тесные дипломатические взаимодействия с Россией. Например, с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Австрии Себастьяном Курцем и президентом страны Александром Ван дер Белленом, с президентом же Сербии Александром Вучичем младший Сорос видится очень часто.

И вряд ли миллиардер просто стремится быть ближе к тезке, а не преследует далеко идущие цели, сформированные еще его отцом. Как известно, у Сороса-старшего к Сербии особое отношение: миллиардер финансировал студенческие протесты в стране и оппозицию, свергнувшую легитимного президента республики Слободана Милошевича в октябре 2000 года.

В отличие от отца, предпочитающего оставаться за кулисами мировой арены и управлять геополитическими процессами «тайно», Алекс Сорос открыто демонстрирует встречи с ключевыми мировыми политиками в Instagram.

Официально он называет себя «филантропом», иначе говоря – благотворителем. Конечно, ни к какой реальной благотворительности деятельность Сороса-младшего отношения не имеет.

Как и предупреждал Джордж Сорос, Александр столь «открытой политикой» наносит удар по себе. И если его отцу удалось разрушить миропорядок, сложившийся к концу XX века, поломав жизни целых поколений, то у Александра перспективы «серого кардинала» стремятся к нулю.

По оценкам политологов, после смерти долгожителя Джорджа Сороса его бизнес-империя может рухнуть в одночасье, словно карточный домик. В точности так же, как рушились страны, на которые в свое время положил свой глаз алчный и расчетливый «благотворитель».

Хозяева мира всегда держатся в тени. Еще в 1770 году премьер-министр Великобритании Уильям Пит отметил: «За любым троном есть нечто большее, чем король».

Александр Сорос за трон не прячется – его слишком видно.