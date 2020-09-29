Новый премьер-министр Японии Есихидэ Суга, говоря о политических планах, не упомянул серьезный демографический кризис в Стране восходящего солнца. Эксперты западного консервативного издания The National Interest (NI) проанализировали фигуру премьера в контексте экономических и социальных проблем Японии.

Сейчас Есихидэ Суга стал лидером третьей по величине экономики в мире. Политик пообещал продолжать дело предшественника Синдзо Абэ, прилагая самые серьезные усилия, чтобы помочь экономике Японии вырваться из разрушительных последствий пандемии и карантина.

Несмотря на то, что Суга является последователем политики Абэ в отношении фундаментальных экономических вопросов, таких как оживление торговли и экономики, он ничего не сказал о наболевшем для Японии демографическом кризисе.

Тенденция старения оказывает серьезное влияние на внутренние дела страны, затормаживая экономические показатели Японии в течение последних нескольких десятков лет. В конечном итоге любая политика, проводимая Есихидэ Суга или его преемником, будет оцениваться с точки зрения демографии.

Преемственность экономик

Суга – сторонник «Абэномики» (экономической политики Абэ). Он практически не менял команду, оставшуюся после его предшественника. Кроме того, Суга был главным секретарем кабинета министров Абэ, поэтому отлично знает три главные направления экономики, которым следовал его бывший начальник.

Во-первых, налогово-бюджетная политика без уступок бюджетному балансу. Японию уже долгое время тяготит бремя государственного долга, который составляет около 250 процентов валового внутреннего продукта (ВВП) страны.

Во-вторых, экспансивная денежно-кредитная политика, в рамках которой Банк Японии удерживает процентные ставки на низком уровне.

И, в-третьих, борьба с двойственностью японской экономики: с одной стороны, высококонкурентные и производительные экспортно-ориентированные фирмы, с другой — неэффективный и малорентабельный малый бизнес.

Пандемия серьезно ударила по первым двум составляющим «абэномики». Как и в большинстве стран в 2020 году усилия по поддержке карантинных расходов и возвращению людей к работе по мере ослабления ограничений значительно увеличили государственный дефицит Японии.

В правительстве страны уже обсуждают еще более стимулирующую бюджетную политику на 2021 год. Вероятнее всего, семьям с низким доходом предоставят налоговые каникулы. В этой части Есихидэ Суга продемонстрировал даже большую готовность помочь народу Японии, чем его предшественник Абэ.

В будущем Суга планирует провести реформы регулирования, которые простимулируют слияние между региональными банками. Они смогут увеличить кредитование малого и среднего бизнеса, чтобы помочь им стать более продуктивными. Чтобы повысить общественное доверие, которое является важным компонентом любого экономического подъема, Суга окрестил усилия красивыми японскими лозунгами: «самообеспечение, взаимная поддержка, а затем общественная поддержка».

Соседи и партнеры

Если рассматривать торговую политику Японии и отношения с другими государствами, то Суге следует обратить внимание на Китай. Пекин, безусловно, является крупнейшим торговым партнером Токио. Оборот между странами в настоящее время превышает 300 миллиардов долларов. Подобная экономическая уязвимость порой заставляла Японию сдержанно относиться к нападкам со стороны КНР.

При этом Суга и его помощники понимают, что живут с опасными соседями. Северная Корея и Китай, несмотря на важность последнего как торгового партнера, представляют активные угрозы. Пхеньян время от времени запускает ракеты в Японское море, а Пекин регулярно нарушает японский суверенитет, бросая вызов береговой охране и кораблям Военно-морского флота вокруг островов Сенкаку.

В этой части Суга следует решениям Абэ, который был сторонником наращивания вооруженных сил Японии. Как часть всего этого, Суга ясно дал понять, что союз его нации с США является стратегическим.

Пенсионные проблемы

В октябре 2021 года в Японии вновь пройдут всеобщие выборы, и пост премьер-министра может занять другой политик. Вряд ли Либерально-демократическая партия, членом которой является Есихидэ Суга, потеряет большинство. Однако сейчас многие называют премьерство Суги временным.

Оставляя в стороне политику, стоит еще раз отметить, что Суга не стал говорить о борьбе с демографической проблемой Японии. А ведь сейчас она самая насущная для страны.

Безусловно, Япония не одинока в этом. Из-за увеличения продолжительности жизни и низкого уровня рождаемости растет и средний возраст населения в мире. Все больше и больше пенсионеров обременяют меньшее число людей трудоспособного возраста, а значит эта тенденция накладывает ограничения на экономический рост.

Но сейчас Япония столкнулась с самым серьезным периодом этой проблемы: около трети населения страны старше 65 лет. На каждого пенсионера приходится около двух человек трудоспособного возраста, причем каждый из них должен содержать не только себя, но и детей, а также половину потребностей в жизни и здравоохранении каждого пенсионера.

Чтобы это исправить, правительству нужно повышать производительности труда рабочих. Также стоит повысить пенсионный возраст и увеличить долю женщин на рабочих местах, которая является одной из самых низких среди развитых стран. Не будет лишним, если Япония будет более благосклонна к трудовым мигрантам.

Как бы Суга не выстраивал внутреннюю и внешнюю политику, он должен заниматься демографической проблемой. В противном случае Японию ждет еще более серьезный экономический спад, который приведет к полной стагнации. Если действующий премьер-министр откажется от поста в 2021 году, то выводить Японию из кризиса придется его преемнику.

Руководитель центра японских исследований института Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов в беседе с «Политикой Сегодня» напомнил, что экс-премьер Синдзо Абэ также высказывался за более активное привлечение в экономику женщин. В контексте «абэномики» это направление получило название «вуменомика» (Womenomics, woman – женщина, англ.).

«Все методы, перечисленные изданием The National Interest, верные. Все это лежит на поверхности. Но проблема с демографией в Японии существует не первый год, и прошлые премьеры ничего с этим сделать не могли. В Японии самая большая продолжительность жизни в мире, из этого все исходит. <...> Абэ тоже говорил о женской рабочей силе. Но мы видим, что он ушел, а проблема осталась. Поэтому за деятельностью Суги нужно следить. Пока он не сделал ни одного заявления на этот счет. Но обязательно сделает, куда деваться», — подчеркнул эксперт.

Есихидэ Суга занял пост главы правительства 16 сентября 2020 года. Во вторник, 29 сентября, он провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Ранее премьер планировал подтвердить настрой Японии развивать экономическое сотрудничество с РФ и провести переговоры по мирному соглашению.