12:58 29 Сентября 2020Политика
Госдума РФ призвала стороны конфликта в Карабахе вернуться к переговорам
Российская Госдума приняла заявление по Карабаху. Депутаты призывают стороны конфликта в Нагорном Карабахе вернуться к переговорам и мирному разрешению ситуации. Заявление принято на пленарном заседании.
В Госдуме РФ также выразили готовность выступить в качестве посредника по переговорам и помочь в стабилизации обстановки.
Ранее депутаты призвали прекратить огонь в Нагорном Карабахе и заявили о недопустимости силового решения.