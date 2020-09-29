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12:58   29 Сентября 2020
Политика

Госдума РФ призвала стороны конфликта в Карабахе вернуться к переговорам

Госдума РФ призвала стороны конфликта в Карабахе вернуться к переговорам

Российская Госдума приняла заявление по Карабаху. Депутаты призывают стороны конфликта в Нагорном Карабахе вернуться к переговорам и мирному разрешению ситуации. Заявление принято на пленарном заседании.

В Госдуме РФ также выразили готовность выступить в качестве посредника по переговорам и помочь в стабилизации обстановки.

Ранее депутаты призвали прекратить огонь в Нагорном Карабахе и заявили о недопустимости силового решения.

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Автор: Юлия Яковлева
#госдума #рф #нагорный карабах

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