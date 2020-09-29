Политолог Межевич объяснил несерьезность встречи Макрона и Тихановской

Белорусский президент Александр Лукашенко может с юмором отреагировать на череду встреч мировых лидеров с его политическими оппонентами на территории недружественных стран, считает исполняющий обязанности главы Центра белорусских исследований Института Европы РАН Николай Межевич.

Как сообщило агентство France-Presse, ссылаясь на информацию Елисейского дворца, французский президент Эммануэль Макрон во время визита в Литву может встретиться с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. В комментарии Федеральному агентству новостей Николай Межевич отметил, что подобные встречи выглядят несерьезно.

«Может быть, Макрон сделает ей утонченный французский комплимент? — пошутил эксперт. — Но вообще, это все довольно несерьезно. Запад продолжает усиленно делать вид, что воспринимает эту женщину как серьезного белорусского политика, однако ведущие государственные деятели Европы, разумеется, понимают, с кем они имеют дело на самом деле».

Даже украинский лидер Владимир Зеленский образца мая 2019 года — после победы на президентских выборах, на фоне Светланы Тихановской выглядит опытным «старым и седым политиком», отмечает Межевич.

Зеленский, напоминает политолог, хотя бы выиграл битву за электорат. Перед этим он на протяжении довольно долгого времени делал конкретные шаги, чтобы осуществить мечту о политической карьере и занять нынешний высокий пост.

«А глава Франции сейчас собирается встретиться со всего лишь экс-кандидатом в президенты, человеком без бэкграунда политика и даже без соответствующего образования! Выглядит абсурдно», — подчеркивает эксперт.

Законному президенту Белоруссии Александру Лукашенко остается лишь с присущим ему юмором отнестись к подобным встречам.

«К Тихановской можно направить даже Генерального секретаря ООН, однако ее статуса это не изменит», — считает Межевич.

Белоруссии же, по его словам, от президента нужен результат: продуманная политическая реформа и сбалансированное экономическое управление. Тихановская этого обеспечить не сможет.

Напомним, президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа 2020 года. По данным Центризбиркома страны, победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, набравший порядка 80% голосов.

Второе место, набрав около 10% голосов, заняла Светлана Тихановская, которая сразу после оглашения предварительных результатов покинула Белоруссию. В Литве экс-кандидат несколько раз обратилась к сторонникам с видеообращениями, призывая их продолжать протесты и забастовки, а также выражая готовность «возглавить нацию».

При этом ряд западных стран заявил, что не признает прошедшие в Белоруссии выборы легитимными, а Александра Лукашенко законно избранным президентом. Сам Лукашенко в ответ на эти заявления заявил, что Белоруссия не просила никого признавать или не признавать законность президента и итоги выборов.