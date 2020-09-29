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12:27   29 Сентября 2020
Политика

Госдума РФ частично переходит на "удаленку"

Госдума РФ частично переходит на "удаленку"

Депутаты Государственной думы РФ частично переходят на удаленный режим работы. Об этом сообщает РИА Новости.

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил о том, что 18 депутатов госпитализированы с коронавирусом, а 60 парламентариев уже переболели и имеют антитела. Кроме того, в Госдуме изменена рассадка в зале заседаний, обратил внимание Володин.

Оперштаб ранее сообщил о 8232 новых случаев коронавируса в России за последние сутки. Из низ 2300 случаев были зафиксированы в Москве.

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Автор: Василий Пименов
#госдума рф #коронавирус #удаленка

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