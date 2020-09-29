Госдума РФ частично переходит на "удаленку"

Депутаты Государственной думы РФ частично переходят на удаленный режим работы. Об этом сообщает РИА Новости.

Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил о том, что 18 депутатов госпитализированы с коронавирусом, а 60 парламентариев уже переболели и имеют антитела. Кроме того, в Госдуме изменена рассадка в зале заседаний, обратил внимание Володин.

Оперштаб ранее сообщил о 8232 новых случаев коронавируса в России за последние сутки. Из низ 2300 случаев были зафиксированы в Москве.