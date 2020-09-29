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12:27   29 Сентября 2020
Происшествия

В Коми обрушилась галерея на шахте

В Коми обрушилась галерея на шахте

Спасательная служба в Коми сообщила о двух погибших при обрушении шахты во время демонтажных работ. Об этом сообщает пресс-служба АО "Воркутауголь".

Обрушение перехода между зданиями на поверхности шахты "Северная" произошло в Республике Коми. Пострадали сотрудники подрядной организации — монтажник и электросварщик компании ОО "Катюша" из города Воркута. Оба получили травмы, несовместимые с жизнью.

По предварительным данным трагедия произошла из-за несоблюдения мер безопасности и плана производства работ. На месте происшествия начато расследование.

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Автор: Руслан Неглинный
#коми #шахта #обвал

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