В Коми обрушилась галерея на шахте

Спасательная служба в Коми сообщила о двух погибших при обрушении шахты во время демонтажных работ. Об этом сообщает пресс-служба АО "Воркутауголь".

Обрушение перехода между зданиями на поверхности шахты "Северная" произошло в Республике Коми. Пострадали сотрудники подрядной организации — монтажник и электросварщик компании ОО "Катюша" из города Воркута. Оба получили травмы, несовместимые с жизнью.

По предварительным данным трагедия произошла из-за несоблюдения мер безопасности и плана производства работ. На месте происшествия начато расследование.