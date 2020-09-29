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12:19   29 Сентября 2020
Общество

Власти ФРГ выслали в Россию опасного исламиста

Власти ФРГ выслали в Россию опасного исламиста

Опасный исламист возвращен в Россию администрацией немецкой федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия, пишет Лента.ru.

Власти немецкого региона выслали мужчину обратно в Россию 24 сентября, отметив, что он неоднократно подвергался уголовному преследованию и может быть потенциально опасным, сообщает Лента.ru со ссылкой на издание Deutsche Welle.

В земельном министерстве по делам детей, семьи, беженцев и интеграции отметили, что до этого времени власти ФРГ не могли депортировать мужчину, поскольку не удавалось прояснить личность исламиста.

"Только после того, как органы РФ установили его подлинные личные данные и выдали соответствующие документы, заменяющие паспорт, удалось осуществить высылку", — пояснили представители ФРГ.

Известно, что особо опасный исламист прибыл в Германию в 2004 году, предположительно из Чечни, и запросил политическое убежище, в котором ему было официально отказано.

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Автор: Василий Пименов
#рф #фрг #исламисты #запрещенные организации

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