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12:19   29 Сентября 2020
Происшествия

Мощный взрыв прогремел в китайском Ухане

Мощный взрыв прогремел в китайском Ухане

Мощный взрыв был зафиксирован в китайском городе Ухань, передает РЕН ТВ. Инцидент произошел в одном из местных ресторанов.

Очевидцы происшествия опубликовали кадры с места происшествия, на которых можно увидеть последствия мощного взрыва. Правоохранители Китая проводят проверку по факту происшествия, причины инцидента пока неизвестны.

Источник видео: РЕН ТВ

Информации о жертвах не поступало. По данным экстренных служб Уханя, несколько граждан получили ранения. Точное число пострадавших устанавливается. На место взрыва прибыли врачи и правоохранители.

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Автор: Яна Либерман
#взрыв #видео #китай #ухань

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