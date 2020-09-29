12:19 29 Сентября 2020Происшествия
Мощный взрыв прогремел в китайском Ухане
Мощный взрыв был зафиксирован в китайском городе Ухань, передает РЕН ТВ. Инцидент произошел в одном из местных ресторанов.
Очевидцы происшествия опубликовали кадры с места происшествия, на которых можно увидеть последствия мощного взрыва. Правоохранители Китая проводят проверку по факту происшествия, причины инцидента пока неизвестны.
Источник видео: РЕН ТВ
Информации о жертвах не поступало. По данным экстренных служб Уханя, несколько граждан получили ранения. Точное число пострадавших устанавливается. На место взрыва прибыли врачи и правоохранители.