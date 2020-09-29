12:04 29 Сентября 2020Политика
Проблему Нагорного Карабаха вскоре планируют рассмотреть в Совбезе ООН
Обсуждение в Совбезе ООН по ситуации в зоне армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе назначено на вторник. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в СБ.
Отмечается, что обсуждение запросили Великобритания, Франция, Эстония, Германия и Бельгия. Заседание пройдет в очном формате, после заседания по Сирии.
Ранее Министерство обороны Азербайджана заявило, что армянская армия обстреляла населенные пункты на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. В Баку подчеркнули, что есть погибшие среди гражданских и военных.
Согласно заявлению Минобороны Армении, Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам.