РФ стала независимой от украинских поставщиков в оборонной промышленности

Россия полностью перестала зависеть от украинской стороны в вопросе комплектации оборонной промышленности. Об этом заявил зампред Правительства РФ Юрий Борисов, пишет РИА Новости.

По словам Борисова, Россия нашла альтернативных поставщиков продукции. Это станет заменой партнерам из НАТО, подчеркнул Юрий Борисов.

В 2014 году Украина отказалась поставлять свою продукцию в Россию, а западные страны ввели антироссийские санкции. С тех пор в РФ возникла потребность импортозамещения.