Аналитики Washington Free Beacon испугались маневра РФ в Белоруссии

Россия, проводя в Белоруссии военные учения, тем самым бросает вызов всему военному блоку НАТО. К такому мнению пришли журналисты американского издания The Washington Free Beacon, комментируя завершившиеся 26 сентября совместные российско-белорусские учения с участием примерно тысячи военнослужащих из РФ.

В октябре, как ожидается, в республике пройдут еще одни военные учения. По мнению американских экспертов, это указывает на готовность Минска разместить на своей территории постоянный военный контингент РФ.

«Возможно, чтобы противостоять этим амбициям, Вашингтон направил 500 американских солдат в Литву в начале этого месяца. В официальном заявлении говорится, что этот шаг свидетельствует о сильной и неизменной позиции США в Европе», — считают авторы материала, эксклюзивный перевод которого приводит «ПолитРоссия».

При этом аналитики отмечают, что Россия продолжает наращивать военные силы в Калининградской области, которая граничит со странами-членами НАТО — Литвой и Польшей.

Таким образом, отмечают они, если Россия сохранит военные силы в Белоруссии, она сможет перерезать Сувалкский коридор:

«Некоторые стратеги НАТО опасаются, что российские войска будут в состоянии отрезать сухопутный маршрут между странами Балтии и Центральной Европой, который проходит через небольшой пограничный разрыв в Польше, граничащий с Калининградской областью на западе и Беларусью на востоке».

Эти опасения тем более усиливаются на фоне прогнозируемого западом сближения Минска и Москвы. Недавно президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что его страна должна поддерживать более тесные связи с Россией.

«Россия отправляет войска в Белоруссию, бросая вызов НАТО», — подчеркивают журналисты The Washington Free Beacon.

Напомним, ранее украинский военный эксперт Игорь Левченко в комментарии для «ПолитРоссии» уже говорил, что у России есть возможность поставить Североатлантическому альянсу «шах и мат» в Сувалкском коридоре.