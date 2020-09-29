Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
11:50   29 Сентября 2020
Общество

Прокуратура просит ужесточить наказание фигурантам дела "Нового величия"

Прокуратура просит ужесточить наказание фигурантам дела "Нового величия"

Правоохранительные органы считают приговор слишком мягким и просят Мосгорсуд его ужесточить.

Прокуратура ходатайствует перед Мосгорсудом об ужесточении наказания для фигурантов дела "Нового величия", сообщает источник в правоохранительных органах.

Ранее Люблинский суд приговорил Павла Ребровского к 2,5 года заключения. Ребровский пошел на сотрудничество со следствием и признал вину, однако позже отказался от показаний, заявив об оказываемом на него давлении.

Напомним, десять участников экстремистской организации «Новое величие» были арестованы в марте 2018 года в Москве. Первый приговор по делу был вынесен в марте текущего года.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#суд #приговор #прокуратура #мосгорсуд #экстремизм #новое величие #Павел Ребровский

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...