Глава Подмосковья распорядился обеспечить больных COVID-19 лекарствами

Рост новых случаев COVID-19 в Подмосковье после летнего спада потребовал обеспечить необходимое количество лекарств для больных COVID-19. Соответствующее распоряжение сделал губернатор Московской области Андрей Воробьев, как сообщает телеканал "360".

Закупка лекарств и подготовка койко-мест для больных COVID-19 в больницах Московской области стала главной темой совещания правительства Московской области, проведенного под руководством губернатора области Андрея Воробьева. Он отметил, что не нужно нагнетать, но все лечебные учреждения Подмосковья должны быть обеспечены всем необходимым для лечения пациентов с COVID-19.