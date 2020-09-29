Техническую сторону карабахского конфликта разберет медиагруппа "Патриот"

Медиагруппа "Патриот" проведет прямой эфир с участием экспертов из различных сфер деятельности. Они обсудят детали карабахского конфликта.

На обсуждение будет вынесена тема оружия, применяемого в Нагорном Карабахе. Специалисты придут к единому мнению, кто имеет преимущество по технической части, Азербайджан или Армения.

К тому же будут вынесены вопросы касательно других актуальных военных конфликтов в мире. Эксперты затронут детали российской оборонной промышленности, объемы экспорта, конкретных покупателей российского оружия. Также будут названы причины замедленного производства гражданской продукции, передает ФАН.

На эти и другие вопросы ответят политики, социологи, инженеры и журналисты. Присоединиться к трансляции можно по ссылке в 14:00 по Москве.