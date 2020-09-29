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11:32   29 Сентября 2020
Политика

Путин: Москва продолжит отстаивать историческую правду о Второй мировой

Путин: Москва продолжит отстаивать историческую правду о Второй мировой

Российский президент Владимир Путин заявил, что память о Второй мировой войне продолжит отстаивать Москва. Он объявил об этом в речи к участникам VII Форума регионов Белоруссии и России.

По словам Путина, Россия никогда не забудет подвиг отцов и дедов, которые защищали родную землю и освобождали другие страны.

"Твердо отстаивали и будем отстаивать историческую правду", — заметил президент.

Он добавил, что память о войне, ее причинах и итогах не будет забыта.

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Автор: Руслан Неглинный
#путин #вторая мировая #форум регионов

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